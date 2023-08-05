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Kapaklar açıldı! Türkiye'nin dev projesi hayran bıraktı

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı. Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü büyük gövde yüksekliğine sahip yapısı Yusufeli Barajı elektrik üretimine hazırlanırken kapakların açılmasıyla çıkan su gökkuşağı oluştu.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 09:56 - Güncelleme:
Kapaklar açıldı! Türkiye'nin dev projesi hayran bıraktı
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Artvin'de elektrik üretimine hazırlanan Yusufeli Barajı'nda kapaklar açılınca güneşli havada oluşan gökkuşağı eşsiz görüntüler ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN DEV PROJESİ HAYRAN BIRAKTI

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine hazırlanıyor.

Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken, dönem dönem açılan baraj kapakları ilginç görselleri ortaya koyuyor.

GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

Havaların sıcak olmasıyla basınçlı bir şekilde baraj gövdesinden çıkan sulara gökkuşağı oluşturdu. Baraj gövdesinde oluşan gökkuşağının farklı tonları suyun akıntısına eşlik etti.

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