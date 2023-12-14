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Kapaklı'da 143 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gümrük kaçağı 143 şişe alkol ve silahlar ele geçirildi.

İHA14 Aralık 2023 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Kapaklı'da 143 şişe kaçak alkol ele geçirildi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesinde 2 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda, 143 adet farklı marka ve ebatlarda şişe içerisinde gümrük kaçağı/ sahte bandrollü alkollü içki, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 41 adet farklı ebatlarda fişek, 1 adet yiv ve set bulunan ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

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