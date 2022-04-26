Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte alınan kararlardaki maske zorunluluğuyla ilgili gözler bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske zorunluluğu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, maske tamamen kalktı mı? İşte, ayrıntılar...

Koronavirüs pandemisinde maske takmak zorunlu hale gelmişti. Salgının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesiyle birlikte vaka sayılarında görülen düşüş sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Peki AVM, toplu taşıma, kapalı alanlar ve okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske tamamen kalktı mı? İşte yeni kararlar...

KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.

MASKE TAMAMEN KALKTI MI?

Başkan Erdoğan 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluğunu tümüyle kaldırma kararı aldık. Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek' ifadelerini kullandı.

OTOBÜSLERDE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı fakat otobüslerde, metro ve uçaklarda maske takılmaya devam edilecek. Vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle birlikte toplu taşımada da maske zorunluluğu tamamen kalkacak.