17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:23

Bir zamanlar Kıbrıs'ın turizm cenneti olan Maraş, dünya starları ve zenginlerinin uğrak noktalarından birisiydi. Şimdi ise ‘Hayalet Şehir' olarak anılıyor. Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için düğmeye basıldı. Güney Kıbrıs'ta 'sözde' Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, 'Hayelet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın açılacağını, Türklerin blöf yapmadığını söyledi. Lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi Kapalı Maraş vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kapalı Maraş nerede? Kıbrıs'ın hayalet şehri Kapalı Maraş açılıyor mu? 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesi, KKTC'nin en çok ilgi çeken yerlerinden biri. Kapalı Maraş'ın nerede olduğunu merak eden vatandaşlar, bir yandan da Kapalı Maraş'ın açılıp açılmayacağını araştırıyor. Peki, Kıbrıs'ın hayalet şehri Kapalı Maraş açılıyor mu? İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış bir şehir Maraş. Kamuoyu tarafından "hayalet şehir" olarak adlandırılan, 46 Yıldır sivillerin girişinin yasak olduğu şehir adeta film sahnelerini andırıyor. İçinde evlerin, otellerin, okulların ve eğlence mekanlarının olduğu doğanın ele geçirdiği yerleşim yeri tekrardan hayata döndürülmeyi bekliyor. İşte, Kapalı Maraş hakkında ayrıntılar...

KAPALI MARAŞ NEREDE?

Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır.

KAPALI MARAŞ NEDEN KAPATILDI?

Maraş, KKTC'nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesiydi. Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. ‘Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

KAPALI MARAŞ AÇILIYOR MU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler, kapalı Maraş'ın açılım süreci ve Türkiye temaslarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Maraş'ın 46 yıldır kapalı olarak, bir hayalet şehir haline geldiğini dile getiren Tatar, bu bölgenin açılması konusunda uluslararası hukuka da ters düşmek istemediklerini söyledi.

Tatar, şöyle devam etti:

"Bizim düşüncemiz, oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraş'ın açılmasıdır. Bu BM'nin karına da ters düşmeyecektir. 46 yıldır malına ve mülküne gidemeyenler gidebileceklerdir. Maraş'ın açılmasından, oradaki mal sahipleri memnuniyet duyacaktır. Onlar isterlerse KKTC yönetimi altında oradaki mallarını geliştirebilirler, kullanabilirler veya satabilirler. İnanıyorum ki biz bu adımı attıktan sonra orası yavaş yavaş, kademeli olarak açılacak ve oradaki ekonomik hayat şekil bulacak."

Son dönemde çok sayıda Maraş'taki mal ve mülk sahibi Rum ve diğer ülke vatandaşlarının Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuruda bulunduğunu belirten Tatar, şu anda da avukatları aracılığıyla açılma takvimi konusunda temas kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tatar, "Bu saatten sonra artık bunu (Maraş'ın açılması) daha da geciktirmenin anlamı yok." dedi.

Maraş'ın açılması için kesin bir tarih vermenin zor olduğunun altını çizen Tatar, burada teknik ve hukuki boyutlar olduğunu, Türkiye ile de bunu istişare ettiklerini ve Türkiye'nin de bu konuda kendileriyle aynı düşündüğünü vurguladı.

Güney Kıbrıs'ta "sözde" Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, "Hayelet Şehir" olarak bilinen Kapalı Maraş'ın açılacağını, Türklerin blöf yapmadığını söyledi.

Maraş'ın açılmasının kendileri için mezar taşı olacağını ifade eden Yoannu, "Türkler blöf yapmıyor. Maraş'ın yerleşime açılmasını engellemek için belediye olarak elimizden geleni yapacağız, bütün karar merkezlerine başvuracağız. Maraş'ın tamamen yerleşime açılması kararı aslında Kıbrıs sorununa mezar taşı olur, uzlaşılmış çözüm çerçevesi içerisindeki çabaların sonu olur. Kapalı Maraş yalnız Maraş'ı ve Maraşlıları ilgilendiren bir konu değildir. Yerleşime açılmasını engellemek için derhal ve acilen harekete geçilmelidir" dedi. Öte yandan, Rum medyası da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'i, Maraşlıları kandırmakla suçladı ve "Anastasiadis çözüm tiyatrocusu" ifadelerini kullandı.Rum medyası da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in Kapalı Maraş'ın açılmaması için BM, AB ve güçlü ülkeler nezdinde girişimler yapmaya devam ettiğini yazdı.

KAPALI MARAŞ BÖLGESİNE KİMLER GİREBİLİR?

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran “Yeşil Hat” tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.