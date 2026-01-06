İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Kapalıçarşı dosyasında 4. dalga! 80 isim hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması' suçunun önlemesine yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i, 15 ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.

AA6 Ocak 2026 Salı 09:40 - Güncelleme:
Kapalıçarşı dosyasında 4. dalga! 80 isim hakkında gözaltı kararı
Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonu yapıldığı belirtildi.

KAPALIÇARŞI DOSYASINDA 4. DALGA

Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da operasyon yapıldığı kaydedildi.

68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 iş yerine el konulduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

  • Venüs dosyası
  • 4 dalga operasyonu
  • kapalıçarşı

