Kapalıçarşı'da kaçakçılık operasyonu: 115 kilo değerli taş ele geçirildi

Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen değerli taş, pırlanta ve takı gibi ürünlerin ticaretinin yapılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 43 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

OPERASYON

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 115 kilo 602 gram 419 miligram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taş ve bileklik, küpe, kolye gibi 945 ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Suça karıştığı tespit edilen 41 adres ve 23 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanmış, 1 kilo 373 gram 58 miligram değerli taş, 135 ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, 267 tarihi eser ile 64 dijital materyal ele geçirilmişti.