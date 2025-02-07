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Kapalıçarşı'da kara para soruşturması! 20 şüpheli için tutuklama talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'sinin tutuklanması talep edildi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Kapalıçarşı'da kara para soruşturması! 20 şüpheli için tutuklama talep edildi
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Başsavcılıkça, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 40 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini talep ederken, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerine başlanması bekleniyor.

OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

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