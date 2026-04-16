  • Kapalıçarşı'da rekor operasyon! Ülkeye kaçak giren en değerli taş ele geçirildi
Güncel

Kapalıçarşı'da rekor operasyon! Ülkeye kaçak giren en değerli taş ele geçirildi

İstanbul Emniyeti, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen 'en büyük pırlanta' olma özelliği taşıyan 80 karatlık değerli taşı ele geçirdi. Kapalıçarşı'da satış hazırlığındayken suçüstü yakalanan 6 şüphelinin, havalimanından giriş anları ve çarşıdaki pazarlık süreçleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Kapalıçarşı'da rekor operasyon! Ülkeye kaçak giren en değerli taş ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen değerli taşı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin havalimanından Türkiye'ye girişleri, sonrasında Kapalıçarşı'da değerli taşı satmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
