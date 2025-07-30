İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5757
  • EURO
    46,9408
  • ALTIN
    4344.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kapalıçarşı'ya turist akını: 6 ayda rekor kırıldı
Güncel

Kapalıçarşı'ya turist akını: 6 ayda rekor kırıldı

Kapalıçarşı tarihi dokusuyla ve geniş ürün yelpazesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı, 2025 yılının ilk 6 ayında 5 milyon turisti ağırladı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Kapalıçarşı'ya turist akını: 6 ayda rekor kırıldı
ABONE OL

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, 2025'in ilk 6 ayında 5 milyonu aşkın turisti ağırladı. Tarihi atmosferi, el işi ürünleri ve zengin ürün yelpazesiyle dikkat çeken çarşı, İstanbul'a gelen yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Hediyelik eşyadan giyime, altından baharata, halıdan gıdaya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu Kapalıçarşı, sadece alışveriş değil aynı zamanda bir kültür deneyimi sunuyor. Yerli ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği çarşıda, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya'dan gelen turistlerin sayısında ciddi artış yaşandı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş turistlerin ilgisi ile yaptığı açıklamada yılın ilk 6 ayında 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını söyledi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın tarihi özellikleriyle İstanbul'un en dikkat çekici yerlerinden biri olduğunu belirtti. Çarşının özellikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 'Kapalıçarşı dünyanın ilk alışveriş yapılan çarşısıdır. Tarihi bir yerdir, ekonomik ve sosyal yaşam merkezidir. Türkiye'nin önemli tarihi yapıtlarındandır' ifadelerini kullandı.

"SADECE ALIŞVERİŞ İÇİN DEĞİL TARİHİ YAŞAMAK İÇİN DE KAPALIÇARŞI ZİYARET EDİLİYOR'

Çarşı'nın yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiği belirten Kurtulmuş, 'Çarşıda 3 bin 500 dükkan bulunuyor, 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ziyaretçiler çarşıda başta altın, mücevher, deri, hediyelik eşya olmak üzere her ihtiyaca yönelik ürün bulabilir. Kapalıçarşı turistlerin ilk önce ziyaret ettiği İstanbul'daki 4-5 noktadan biridir. Tarihi görmek isteyen Kapalıçarşı'ya gelir. Sadece alışveriş için değil, tarihi yaşamak ve fotoğraf çektirmek için de Kapalıçarşı ziyaret ediliyor. Kapalıçarşı yılda 40 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Yıllık olarak bakıldığında ziyaretçi sayısının dörtte biri turistler oluyor. Turist sayısı olarak bakıldığında da bu yılın ilk 6 ayında 5 milyon turist ağırladık. Başta Balkanlar, Kafkaslar komşu ülkeler olmak üzere Arap Yarım Adası'ndan ve dünyanın her noktasından turistler ziyaret ediyor' dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.