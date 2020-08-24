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Güncel

Kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:11
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