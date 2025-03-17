İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6668
  • EURO
    40,0143
  • ALTIN
    3522.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kapatma kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvuru
Güncel

Kapatma kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvuru

İzmir'de yaşayan Dursun Ali Kazar, mahkemenin 'Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinde çöp depolama işleminin durdurulması' yönündeki kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvurdu.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Kapatma kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvuru
ABONE OL

Eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kazar, yaptığı açıklamada, 2006 yılından bu yana vahşi çöp depolamasının yapıldığı Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin kapatılması için mücadele ettiğini söyledi.

Mahallede 2 dönem muhtarlık yaptığı belirten Kazar, depolama işlemlerinin durdurulması için muhtarlık adına 2022'de İzmir 4. İdare Mahkemesine başvurduğunu dile getirdi.

Mahkemenin çöp depolama işleminin durdurulması yönünde karar verdiğini anlatan Kazar, "Burada doğa felaketi yaşanıyor. Mahkeme kararının uygulanması için bugün Çiğli Kaymakamlığına dilekçe verdik. Mahkeme kararının bir an evvel uygulanmasını istiyoruz. Ama ne yazık ki mahkeme kararı olmasına rağmen tam tersine arkamda gördüğünüz gibi milletin mülkiyetine tekrardan çöp döküyorlar ve vahşi depolamanın daha beterini de yapıyorlar." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın doktor olduğunu hatırlatan Kazar, "Halk sağlığından da sorumludur. Oysa daha çok duyarlı olması lazım. Bir sene oldu kendisinden randevu alamıyoruz. Ben bu dosyanın peşini bırakmayacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmem gerekiyorsa, oraya da gideceğim. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

Kazar, çöp tesisi nedeniyle 2020 yılında alanda toprak kayması meydana geldiğini ve 4 evin boşaltıldığını aktardı.

Dursun Ali Kazar, alanda hala çalışma yapılmadığını ve mahalle sakinlerinin koku nedeniyle zor günler yaşadığını sözlerine ekledi.

- DAVA SÜRECİ

Çöp depolama alanının bulunduğu dönemin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar ve mahalle sakinleri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, 15 Haziran'da depolama işleminin durdurulması yönünde karar vermişti.

  • İzmir
  • çöp depolama tesisi
  • Çiğli Kaymakamlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.