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Kapı kirişi üzerine devrilen 65 yaşındaki traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de traktörün arka kısmındaki korkuluğun takıldığı kapı kirişi üzerine devrilen Hamdi Gökçe (65), hayatını kaybetti.

DHA27 Nisan 2021 Salı 14:27 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 14:27
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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Hamdi Gökçe, plakası öğrenilemeyen traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıktı. Gökçe, seyir halinde olduğu sırada, traktörün arka kısmındaki korkuluğa, bahçenin girişindeki kapının beton kirişi takıldı. Kiriş, Gökçe'nin üzerine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Gökçe'nin cansız bedeni, Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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