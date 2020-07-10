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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda dedektör köpekler ile yapılan aramada 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 750 bin Türk lirası olan uyuşturucu hap ve kokainin taşındığı araca el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 13:20 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 14:10
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Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza memurlarınca Türkiye'ye giriş yapan araçlara yönelik yapılan kontrollerde, bir tırın çekicisinin yatak bölümünün zemininde görülen hapların, uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek, araç ayrıntılı incelenmek üzere arama hangarına alındı.

Yapılan aramada dedektör köpeklerin, içerisinde sürücünün özel eşyalarının olduğu izlenimi verilen çantaya ve valize tepki vermesi üzerine, açılan valizin içerisinde 135 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, çantada bulunan iki torbanın içerisinde beyaz renkli bir tozun olduğunun görülmesi üzerine, alınan numunenin yapılan analizinde, maddenin "kokain" olduğu tespit edildi. Torbaların içerisinde bulunan kokainin ağırlığının ise 2 kilo 160 gram olduğu saptandı.

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 750 bin lira olan, 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilo 160 gram kokainin taşındığı araca el konulurken, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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