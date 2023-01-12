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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi: 42 kilogram uyuşturucu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 10,5 kilogram kokain ve 31,5 kilogram ekstazi ele geçirildi.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi: 42 kilogram uyuşturucu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere boş olarak gümrük sahasına gelen ve tescil işlemlerini tamamlayan tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Eş zamanlı olarak kamera sisteminden sahayı kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri, şoförün şüpheli hareketler sergilediğini tespit etti. X-ray taramasına girmek için sırada beklerken şoförün, araçtan bazı poşetler indirip tuvaletin çöp kutusuna bıraktığı görüldü. Bunun üzerine ekipler tarafından araca derhal müdahale edildi.

Araçta ve poşetlerin bırakıldığı yerde yapılan incelemeler neticesinde, paketler halinde 10,5 kilogram kokain ve 31,5 kilogram ekstazi olmak üzere toplamda 42 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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