Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kaçak eşya operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan ilk operasyonda, uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir yolcu otobüsü x-ray ve narkotik dedektör köpekle arandı. Dedektör köpeğin otobüsün şoför dinlenme kabininin bulunduğu bölüme tepki vermesi üzerine bu bölüm açıldı. İlk bakışta orijinal görüntüsü verilen kabin döşemelerinin altına gizlenen 107 paket içerisinde 120 kilogram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonla, tır dorsesinin altına gizlenmiş 14 kilogram esrar tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, sahada tütün ve tütün ürünlerini kaçak yollarla yurda sokmak isteyen kaçakçılara da geçit vermedi. Tekstil yüklü bir tırın x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler, fiziki aramada yasal yükün orta kısmına gizlenmiş beyan dışı ticari eşyalar ve 1 ton 558 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Bu olaydan birkaç gün sonra ise Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir yolcu otobüsü x-ray taramasına sevk edildi. Kontrol öncesi şoför ve muavinin sahaya bazı paket ve çantaları bıraktıkları güvenlik kameralarından tespit edilirken, 330 kalem nargileye el konuldu.

Gümrük sahasında yapılan başka bir operasyonda da yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde 123 kürk ele geçirildi. Gerçekleştirilen kaçak ticari eşya operasyonlarında ise araçların çekicilerinde ya da yasal yükleri arasında gizlenmiş çok sayıda ürünün vergileri ödenmeden yurda sokulmak istendiği saptandı.

Gümrük kapısında gerçekleştirilen ticari eşya yakalamalarından biri de şüpheli görülerek kontrol edilen bir aracın bagajında ele geçirilen ve yasa dışı olarak yurda sokulmak istenen coin üretiminde kullanılan 57 ekran kartı oldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Edirne'de son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda piyasa değeri 23 milyon lira olan kaçak eşyaya el konulurken 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak ticari eşya operasyonlarına ilişkin soruşturmalar savcılık nezdinde devam ediyor.