30 Aralık 2025 Salı
  • Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
Güncel

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısında durdurulan bir tırda 16 kilo 248 gram esrar ile 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

30 Aralık 2025 Salı 10:44
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çiçek saksılarına gizlenmiş 16 kilo 248 gram esrar ile 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen tır risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına yönlendirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği "Bodri" ile arama yaptı.

Aramada çiçek saksılarına gizlenen yaklaşık 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ile 16 kilo 248 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

