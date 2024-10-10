İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2227
  • EURO
    37,5702
  • ALTIN
    2873.84
  • BIST100
    9132.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda dev uyuşturucu operasyonu: 230 kilogram ele geçirildi
Güncel

Kapıkule Sınır Kapısı'nda dev uyuşturucu operasyonu: 230 kilogram ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında sürücü tutuklandı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
Kapıkule Sınır Kapısı'nda dev uyuşturucu operasyonu: 230 kilogram ele geçirildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule'den yurda giriş yapan U.A. isimli sürücünün kullandığı tırda arama yaptı.

Tırın dorsesinde 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

  • edirne
  • uyuşturucu operasyonu
  • kapıkule sınırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.