Kapıkule Sınır Kapısında eskisinden daha az bekleyen gurbetçiler memnun

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre sınır kapılarından gurbetçi sezonunun başladığı 22 Haziran'dan bu yana 2 milyon 250 bine yakın giriş, 20 Temmuz'dan bu yana da 1 milyon 300 bine yakın yolcu çıkış yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı her yıl olduğu gibi gurbetçilerin en fazla tercih ettiği sınır kapısı oldu.

Tüm sınır kapılarının yanı sıra Kapıkule'de de "gurbetçi sezonu"nda önlemler artırıldı.

Gurbetçilerin sınır kapısında bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla girişte 12 olan pasaport kontrol noktası 14'e, çıkışta 8 olan kontrol noktası da 14'e yükseltildi, personel takviyesi yapıldı.

Bulgaristan ile görüşmeler yapılarak komşu ülkenin saatte kabul ettiği araç sayısı artırıldı.

Edirne Valiliği koordinasyonunda Kapıkule Mülki İdare Amirliği ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün aldığı önlemler sayesinde bu yıl önceki senelere göre sınır kapılarından daha hızlı geçiş sağlandı.

- "KAPIKULE'DE GEÇİŞLER HIZLI OLUYOR"



İznini tamamlayıp memleketi Giresun'dan Hollanda'ya dönen Ahmet Aydın, AA muhabirine, tatilin güzel geçtiğini söyledi.

Memleketten ayrılırken içini hüzün kapladığını belirten Aydın, "Türkiye'ye gelirken çok güzel sınır kapısında bayrağı görüyoruz, seviniyoruz. Geri dönüşte bayrağı geride bırakıyoruz, üzülüyoruz." dedi.

Geçmiş yıllara göre Kapıkule'de geçişte beklemediklerini anlatan Aydın şöyle devam etti:

"Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan sınır kapılarında çok bekliyoruz. Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçerken 2,3 saat, Sırbistan'dan Macaristan'a geçişte ise 6,7,8 saat beklediğimiz oluyor.

Kapıkule'de geçişler hızlı oluyor. Önceki yıllara baktığımızda geçişler daha çabuk gerçekleşiyor. Pasaport ve yeşil sigorta kontrollerinin ardından sınır kapısından geçiş yapıyoruz. Hızlı geçişlerden çok memnunuz. Allah razı olsun devletimizden, çok güzel işler yapıyor. Eskiye nazaran geçişler daha iyi."

- "ÖNCEKİ YILLARDA DAHA ÇOK BEKLİYORDUK"



Almanya'ya dönen Emre Erol da girişte ve çıkışta Kapıkule'de sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Pasaport işlemlerinin hızla gerçekleştiğini aktaran Erol, "Dönerken biraz yoğunluk oluyor haliyle ancak önceki yıllarda daha çok bekliyorduk." dedi.

Fransa'ya dönen Yaşar Gökduman ise Bulgaristan sınır kapısındaki yavaş çalışma nedeniyle zaman zaman Kapıkule'de de yoğunluk yaşanabildiğini anlattı.

Peronlarda çalışan memurların işlemleri hızlı yaptığını ifade eden Gökduman, "Önceki yıllara göre geçişler hızlı oluyor memnunuz çalışmalardan." dedi.

Avusturya'ya giden Serkan Erkan, Kapıkule'de yapılan giriş ve çıkış işlemlerinden memnun olduklarını ve hızlıca geçiş yaptıklarını aktardı.

Almanya'ya dönen Yakup Yavuz ise önceki yıllara göre Kapıkule'den daha hızlı geçtiklerini belirterek "Türkiye tarafında geçişler hızlı ve seri ama Bulgaristan sınırında bekliyoruz. Gayet memnunuz giriş yaparken de geçişler çok hızlıydı herhangi bir sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.