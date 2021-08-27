Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 14:13

Tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapıları üzerinden dönüş yolculukları devam ediyor.

Kapıkule'deki yoğunluğa girmek istemeyen bazı gurbetçiler, Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarıyla Bulgaristan'a açılan diğer sınır kapısı Hamzabeyli'yi tercih ediyor.

Bulgaristan ve Yunanistan'ın, giren her aracı araması nedeniyle giriş işlemlerinin uzamasından kaynaklı Türk tarafında yoğunluk oluşuyor.

Almanya'ya dönen Serdar Habib, AA muhabirine, dönüş yoğunluğu en az yaşanan kapılardan biri olan Pazarkule'yi tercih ettiğini söyledi.

Sınır kapılarındaki yoğunluğun anlık olarak takip edilebildiğini belirten Habib, "Kapıkule'nin çok dolu olduğunu canlı kameralardan gördüm. Buraya yöneldim. Burası daha iyi, çıkış sıram geldi." dedi.

Murat Çağlayan ise ailesiyle birlikte güzel bir tatil geçirdikten sonra dönüş yolculuğunun burukluğunu yaşadığını dile getirdi.

Daha kolay çıkış yapabilmek için Pazarkule'yi seçtiklerini ifade eden Çağlayan, "İnternet üzerinden hangi kapıların yoğun olduğuna bakılabiliyor. Yoğunluğa göre neresi daha azsa orayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Engin Turhan da yoğunluğun az yaşandığı sınır kapılarını tercih ederek bekleme sürelerini azalttıklarını ifade etti.