Güncel

Kapıkule'de tır krizi bitti: Gurbetçi otoparkı sürücülere açıldı

Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir tır parkının mühürlenmesi nedeniyle oluşan uzun tır kuyruğu sorunu, Edirne Valiliğinin 'gurbetçi otoparkı'nı tır sürücülerinin kullanımına açmasıyla sona erdi.

4 Kasım 2025 Salı 13:13
Kapıkule'de tır krizi bitti: Gurbetçi otoparkı sürücülere açıldı
Bölgede ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir tır parkının mühürlenmesi üzerine, Avrupa'ya ihracat yükü taşıyan ve ülkeye dönen sürücüler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Bu nedenle sınır kapısında dün çift yönlü yaklaşık 7 kilometrelik kuyruk oluştu.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla dinlenme süreleri sırasında araçlarını hareket ettirmemeleri gereken sürücüler, yaz aylarında gurbetçilere hizmet veren 45 dönümlük otoparka yönlendirildi.

Tırların otoparka girişiyle sınır kapısı girişinde oluşan çift yönlü kuyruk ortadan kalktı.

- "ÜCRETSİZ OTOPARK BİZE KOLAYLIK SAĞLADI"

Tır sürücüleri kuyruk sorununu kısa sürede çözen Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Sürücü Volkan Sungur, gazetecilere Valiliğin sağladığı ücretsiz otoparkın kendilerine kolaylık sağladığını söyledi.

Tır kuyruğunda beklemenin sürücüler için zor olduğunu belirten Sungur, "Dün başka bir parkla ilgili sıkıntı yaşandı, arkadaşlar yolda kaldı. Anlaşmalı bir şekilde diğer parklardaki mal sahipleri de araçları almıyormuş. Biz de buraya geldik. Ücretsiz bir otopark, aynı zamanda jandarmanın yanında bulunması nedeniyle güvenli." dedi.

Mahmut Kaymakçı ise Türkiye'den çıkış öncesi kuyruk sıkıntısı yaşamadan sırasını bekleyebildiğini ifade etti.

Vali Sezer'e teşekkür eden Kaymakçı, "Valiliğin yaptığı bu girişim çok iyi oldu. Burası bir seçenek oldu. Gayet güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Tarkan İnci de Valiliğin tahsisiyle gurbetçi otoparkında ücretsiz şekilde parklanma yapabildiklerini kaydetti.

