Güncel

Kapıkule'de zehir tacirine geçit yok: 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde 22 kilo 662 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Kapıkule'de zehir tacirine geçit yok: 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen bir otomobil risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına yönlendirildi.

Taramada yoğunluk tespit edilen bölümlerde Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpekleri "Füge" ve "Bodri" ile arama yaptı.

Aramada, aracın koltuk altları ile kaputta oluşturulan "zula" tabir edilen özel bölmelere gizlenen 68 poşette 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

