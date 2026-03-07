İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan bir otomobilin arka tampon boşluğuna gizlenen esrar sınır memurları ve sınır polisi tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, ele geçirildi.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit verilmedi
Sırbistan'dan otomobil ile Türkiye'ye gelmekte olan hem Arnavut hem de Sırp vatandaşlığı bulunan sürücü, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde durdurularak risk analizinin ardından araç detaylı gümrük kontrolüne yönlendirildi. Gümrük memurları ve sınır polisi ekiplerinin yanı sıra Pirin isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, otomobilin taban kısmı ve tamponlarında fabrika boşluklarına gizlenmiş paketler bulundu.

107 PAKET ESRAR

Yapılan incelemede gizli bölmelerde toplam 107 paket kuru yeşil bitki maddesi tespit edildi. Olay yerinde yapılan hızlı uyuşturucu testinde maddenin esrar olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun brüt ağırlığının 45 kilo 760 gram ve tahmini değerinin 374 bin euro olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.

