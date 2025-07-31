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Kapıları açıp zorla para istediler: Şüpheliler gözaltında

Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araçların kapısını açmaya çalışarak sürücülerden para isteyen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Kapıları açıp zorla para istediler: Şüpheliler gözaltında
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında araçların camlarını silen, sürücüleri rahatsız eden, kapıları açmaya çalışarak para istedikleri belirlenen kişilerin görüntülerinin sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği şüpheliler D.T. (24) ve M.Y'yi (20) Atakent Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gözaltına aldı.

Zanlılara, "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" ve "kişilerin seyahat özgürlüğünü bozmak" suçlarından 2 bin 812'şer lira ceza da uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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