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Kaplan Pençesi nefes kesti

Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2 Akdeniz'de icra edildi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Kaplan Pençesi nefes kesti
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Milli Savunma Bakanlığı, Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birliklere ait 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 adet nokta hava savunma silah sisteminin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiili uçuşlu ve atışlı olarak icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatta, muhtemel bir müşterek harekatta, hava sahası kontrol yöntemleriyle koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmenin amaçlandığı belirtildi.

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