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''Kaplanlar'' suç örgütü çökertildi: Çok sayıda kişi tutuklandı

Mersin'de 'Kaplanlar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-12” operasyonlarında; 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 15'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İHA17 Şubat 2025 Pazartesi 08:09 - Güncelleme:
''Kaplanlar'' suç örgütü çökertildi: Çok sayıda kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin'de 'Kaplanlar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-12' operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 15'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-12" operasyonlarında 22 şüphelinin yakalandığını belirterek, şüphelilerden 15'inin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 33 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Silahlı Tehdit, Silah Zoruyla Senet İmzalatmak Suretiyle Yağma, Birden Fazla Kişiyle Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Şantaj, Kumar Oynatmak İçin Yer Temin Etme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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