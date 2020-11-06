İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Kasım 2020 Cuma / 20 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4971
  • EURO
    10,0727
  • ALTIN
    532.112
  • BIST100
    1187.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaplumbağanın yaptıkları sürücüleri şok etti!
Güncel

Kaplumbağanın yaptıkları sürücüleri şok etti!

Osmaniye'de trafiğin yoğun olduğu kuzey çevre yolu üzerinde, yaya geçidinde bekleyen kaplumbağa, yayalara yeşil ışık yanınca yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Yolun karşısına geçmeyi başaran kaplumbağa daha sonra gözden kayboldu.

IHA06 Kasım 2020 Cuma 12:38 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 12:38
ABONE OL

Yolun yarısında araçlar için yeşil ışık yanınca, kaplumbağayı fark eden araç sürücüleri kaplumbağanın karşıya geçmesini bekledi.

Osmaniye merkez kuzey çevre yolu üzerinde bir araç sürücüsünün cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kaplumbağa ilginç görüntüler oluşturdu. Yaya geçidinin üzerinde bekleyen kaplumbağa, yayalar için yeşil ışık yanınca, yolun karşı tarafına geçmek için hızlı adımlarla yürüyor. Kaplumbağa yolun yarısına gelince araçlar için tekrar yeşil ışık yanınca, kaplumbağayı fark eden araç sürücüleri hareket etmeyerek kaplumbağanın geçişini bekledi. Yolun karşısına geçmeyi başaran kaplumbağa daha sonra gözden kayboldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.