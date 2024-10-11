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Güncel

Kaptan pilotun ölüm anından acı detay! Kuleye ilk haberi ikinci pilot verdi

THY'nin Seattle-İstanbul seferi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kaptan pilot İlçehin Pehlivan'ın acı haberini ikinci pilotun 'Kaptanımızdan birini kaybettik' şeklinde anons geçtiği ortaya çıktı.

DHA11 Ekim 2024 Cuma 15:15 - Güncelleme:
Kaptan pilotun ölüm anından acı detay! Kuleye ilk haberi ikinci pilot verdi
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Geçtiğimiz günlerde, THY'nin TK-204 sefer sayılı TC-LGR kuyruk tescilli Seatle-İstanbul seferini yapan Airbus A350 uçağının kaptan pilotu sefer esnasında aniden bayıldı. Olay nedeniyle uçakta bulunan doktor pilota ilk müdahaleyi kokpitte yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca 59 yaşındaki İlçehin Pehlivan hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine uçağın ikinci pilotu, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve New York Havalimanı'na acil iniş yapacağını deklere etti.

"BİR KAPTANIMIZI KAYBETTİK"

Pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybetmesinin ardından uçağın ikinci pilotunun, hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, "Uçakta şu an bir kaptan pilotumuz ve bir yardımcı pilotumuz var. Başlangıçta üç pilotumuz vardı. Ancak bir kaptanımızı kaybettik. Şu an Jonh F. Kennedy'ye yöneliyoruz" sözleri kayıtlara geçti.

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