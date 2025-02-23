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Kar altında araçlarını aradılar

Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlar, kar altında kaybolan araçlarını aradı.

IHA23 Şubat 2025 Pazar 09:30 - Güncelleme:
Kar altında araçlarını aradılar
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Bitlis'te son birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı il merkezinde 1 metreyi yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar ve yön levhaları kardan kayboldu. Bitlis'in en çok yağış alan Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları bölgesinde ise araçlar karda kayboldu. Vatandaşlar kar örtüsü altında kaybolan araçlarını bulup ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

TOKİ konutlarında kalan Nurullah Muşlu, 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kara gömülen aracını çıkarmaya çalıştığını söyledi. Muşlu, "Bu sene kışımız geç geldi. Eski kışlar yok ama son gelen kar iyi geldi. En çokta bu yaşadığımız bölgeye kar yağıyor. Bitlis'in karı gökte durmaz illaki aşağı iner" dedi.

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