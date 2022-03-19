Kar fırtınası uyarısı! ''Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın''

19 Mart 2022 Cumartesi 07:23 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 07:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Tekirdağ, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mersin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.

O iller şöyle; Adana, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kars, Kocaeli, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bartın Yalova, Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Giresun, Hakkari, Mersin, İzmir, Kastamonu, Manisa, Muş, Sakarya, Sinop, Trabzon, Van, Batman, Ardahan, Düzce.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü İstanbul için turuncu alarm verdi. 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım!" dedi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AÇIKLAMASI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul'a yeni uyarıda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Günaydın Hemşehrilerim

Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız, kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

Meteorolojik verilerine göre İstanbul'da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım!