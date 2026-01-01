Kar hayatı durdurdu: 1743 yerleşim yerine ulaşım yok

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 70, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 56, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürüyor.

- ELAZIĞ

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 121, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya'da 10 ve Arıcak'ta 10, Baskil'de 60, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37 ve Sivrice'de 50 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 536 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

- SİİRT

Siirt'te 234 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Eruh'ta 59, Şirvan'da 45, Kurtalan'da 40, Baykan'da 30, Pervari'de 30, Tillo'da 3 ve merkeze bağlı 27 köy ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- BATMAN

Batman'da 507 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 36, ilçelerden Beşiri'de 106, Gercüş'te 71, Hasankeyf'te 18, Kozluk'ta 169 ve Sason'da 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürüyor.

- MARDİN

Mardin'de de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kentte kar nedeniyle il genelinde 120 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

- ŞIRNAK

Şırnak'ta 4 gündür yağan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kent merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 40 santimetreyi aştı.

Kar ve tipi sebebiyle kent merkezine bağlı 17, Beytüşşebap'ta 25 ve Uludere'de 9, Cizre'de 7, Güçlükonak'ta 11 ve Silopi'de 5 olmak üzere köyün 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin kapalı yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının devam ettiği kentte araçlar ve tek katlı evler, adeta kara gömüldü. Belediye ekipleri, ana ve ara arterleri açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının bir metreye ulaşması ve elektriğin kesilmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

Belediye ekipleri, caddelerde kar temizleme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.



İlçe sakinleri, evin damlarında biriken karları temizledi.

