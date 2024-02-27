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Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı

Bayburt merkezde Şubat ayında adeta yazdan kalma günler yaşanırken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Lapa lapa kar yağışının etkili olduğu Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde ise kar kalınlığı 4 metreyi buldu.

IHA27 Şubat 2024 Salı 10:11 - Güncelleme:
Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
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Yayladaki evlerini kontrole giden Ahmet Bozo ve Mehmet Bozo isimli vatandaşlar evlerinin kara gömüldüğünü görünce şaşkınlığını gizleyemediler. Kazma, küreklerle işe koyulan vatandaşlar, öncelikle içme suyu olarak kullandıkları suyun karla kaplanan yüzeyini, ardından evlerinin pencerelerine kadar ulaşan kar birikintilerini temizlediler.

2 gündür kar temizliği yaptıklarını söyleyen Ahmet Bozo, "Şu an Aydıntepe'ye bağlı 2 bin 350 rakımlı Dumlu köyü yaylasındayız. Cuma günü geldik, temizlik yapıyoruz. Kar yaklaşık 3-4 metre. Yaylamıza çok kar yağdığı için evlerimizi kontrol etmeye geldik. Çatılarda biriken karları temizledik. Bahar geldiği zaman karlar eridiğinde evlerimizin içi mahvoluyor. Önlem amaçlı geldik. Şu an hala kar yağışı devam ediyor" dedi.

Yaylaya kar nedeniyle girişin zor olduğunu belirten Bozo, kaya kaya evlere ulaştıklarını bundan sonrasında ise karları oyarak merdiven yapacaklarını, bu şekilde inip çıkacaklarını vurguladı.

Olumsuz hava şartlarına rağmen köyünü çok sevdiğini söyleyen Bozo, "Ağaçlarımızın üzerinde karlar birikmiş, güzel bir görsel oluşturmuş adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Yaylanın havası çok güzel, yaşamaya değer. 2 günümüz geçti burada, sürekli çalışıyoruz ama yine de bu durumdan rahatsız değiliz" ifadelerini kullandı.

Her şeye rağmen güzel vakit geçirdiklerini kaydeden Bozo, "İçme suyumuz yoktu, suyumuzu bulduk, yollarını açtık. 2 gündür buradayız kar yağışı hala devam ediyor. Güzel, maceralı 2 gün geçirdik. Allah nasip ederse haftaya Pazar döneceğiz" diyerek konuştu.

  • Bayburt şubat hava
  • yüksek rakım kar
  • Aydıntepe Dumlu kar

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