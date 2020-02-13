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Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Bitlis şehir merkezinde tek katlı evler kara gömülürken, iki arkadaş ise çatıdan düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

IHA13 Şubat 2020 Perşembe16:47 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:47

Bitlis’te Fatih Bilgiç adlı vatandaş kar yağışını cep telefonu ile görüntülerken, metrelerce yükseklikten düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan arkadaşıyla birlikte son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kar kütlelerinin altında kalmaktan kurtulan Fatih Bilgiç, “Bugün öğle saatlerinde çatıdan düşen kar kütlelerini fark ettiğimde telefonumla hemen çekmeye çalıştım. Öncesinde küçük küçük düşen kar parçaları bir anda hızlı hızlı gelip tonlarca ağırlığında bir kütle haline geldi. Kendimizi düşen kar kütlesinden iyi bir şekilde korumaya çalıştık. Çekim anında farkında olmamıza rağmen Allah bizi kurtardı. Şunu da belirtmek istiyorum ki çatıdan düşen karlara insanların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilir” dedi.

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