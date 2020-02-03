İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9853
  • EURO
    6,6145
  • ALTIN
    303.429
  • BIST100
    119247
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan'da kar maskesi düşen silahlı soyguncu tutuklandı
Güncel

Erzincan'da kar maskesi düşen silahlı soyguncu tutuklandı

Erzincan'da yaşlı çiftin evine silahlı ve kar maskeli olarak giren 3 soyguncudan biri, yüzündeki kar maskesinin düşmesi sonucu kimliği tespit edilerek, yakalandı.

AA03.02.2020  17:11 - Güncelleme: 03.02.2020  17:11

Kentin Yanlızbağ Beldesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Şilvan Tercan ile yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Zorlu, eşi ile evde bulunduğu sırada kapı zili çaldı.

Kapıyı açmak için hareket ettiğinde antre kısmında yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven takılı 3 kişi ile karşılaşan Zorlu ve eşi Tercan, zorla eve giren bu kişilerce darbedildi.

Zorlu'yu darbederek bayılttıktan sonra eşinin kolundaki 4 bileziği alan zanlılardan Burak M. ile Tercan arasında arbede yaşandı.

Tercan, arbedede Burak M'nin yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti.

Burak M. ve diğer 2 soyguncu arbede sonrası Tercan'ın bileziklerini alarak kaçtı.

Ailenin olayı jandarmaya bildirilmesi üzerine Burak M. ile suç ortakları oldukları belirtilen Özkan T. ve Serkan M. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Burak M. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

- MAĞDURU SİLAHLA DARBEDEREK BAYILTTILAR

Mağdur Mehmet Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde televizyon seyrediyordum. Evin zili çalınca kapıyı açmak için oturduğum yerden kalktım. Evin antre kısmına geldiğimde aniden silahlı ve kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradık. Beni ve eşimi silah kabzasıyla darbettiler. Ne olduğunu anlayamadık. Aldığım darbeler sonucu bayıldım. Kendileri ile mücadele etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi.

- SOYGUNCU MAĞDURLARIN KOMŞUSU ÇIKTI

Şilvan Tercan da zanlıların saldırısına uğradıklarını belirterek, "Bana ve eşime aniden saldırdılar. Bir müddet sonra eşimin sesi kesildi. Ben şüphelilere ne istiyorsunuz benden adamı öldürdünüz diyerek bağırmaya başladım. Şüpheliler sürekli para istediler. Beni darbederek kolumdaki bilezikleri aldılar. O esnada şüphelilerden birinin kar maskesini elimle tutarak çıkardım. Yüzünü gördüğüm şahıs tanıdığımız komşumuzdu. Sonra şüpheliler panikleyerek evden ayrıldı. Jandarma ve polisimiz kısa sürede eve gelerek bize yardımcı oldular, ben hepsine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Alevi köylerine yardım yapılmadığı iddialarına Bakan Soylu'dan sert tepki

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz
Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.