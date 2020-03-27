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Kar nedeniyle 6 aydır kapalı olan karayolununun ulaşıma açılması için çalışmalar başladı

Bayburt-Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

IHA27 Mart 2020 Cuma 09:17 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:17
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Karla mücadele ekipleri, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iki iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor. Karla mücadele ekibi, bağlantı yollarının yanı sıra kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Günbuldu ve Gavlatan köylerine de vatandaşların ulaşabilmesi için bölgede yoğun çalışma sürdürüyor. Yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları’nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü’nün yer aldığı güzergahta ekipler, Haziran ayının son günlerine kadar karla mücadele çalışması gerçekleştirecek.

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