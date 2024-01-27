Kar nedeniyle kapanan 207 köy yolu açıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Emin, "Ekiplerimiz özellikle tipinin etkili olduğu noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gün içinde kapanan 207 köy yolunun tamamını açtık." dedi.

Emin, ekiplerin yollarda genişletme çalışmasına devam ettiğini bildirdi.