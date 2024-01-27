İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kar nedeniyle kapanan 207 köy yolu açıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu ulaşıma açıldı

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 23:12 - Güncelleme:
Kar nedeniyle kapanan 207 köy yolu açıldı
ABONE OL

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Emin, "Ekiplerimiz özellikle tipinin etkili olduğu noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gün içinde kapanan 207 köy yolunun tamamını açtık." dedi.

Emin, ekiplerin yollarda genişletme çalışmasına devam ettiğini bildirdi.

  • kar yolu açılışı
  • köy yolu ulaşımı
  • Ardahan köyleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.