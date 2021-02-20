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  • Kar nedeniyle köyde mahsur kalan 2 hastanın yarımına AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri koştu
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Kar nedeniyle köyde mahsur kalan 2 hastanın yarımına AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri koştu

Kastamonu'nun İnebolu ile Doğanyurt ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı. Paletli ambulans ekibi, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köye 9 saatlik çalışmanın ardından ulaştı. Hasta, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:10
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İnebolu'ya bağlı Çiçekyazı köyü Çandır Mahallesi'nde imam hatip olarak görev yapan Hasan Güner (21) hastalandı. 112 Acil Servis ekipleri köye ulaşamayınca AFAD ve UMKE'den destek istendi.

Paletli kar aracıyla köye giden ekipler, hastayı alarak ilçeye getirdi. Sağlık görevlilerine teslim edilen Güner, İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Doğanyurt'un Baldıran köyünde de rahatsızlanan Mehmet Azgın, 112'yi arayarak yardım istedi.

Paletli ambulans ekibi, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köye 9 saatlik çalışmanın ardından ulaştı. Hasta, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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