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Kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi

Kastamonu'da eriyen kar suları, Karadeniz'in renginin değişmesine neden oldu.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 12:29 - Güncelleme:
Kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
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İnebolu ilçesinde eriyen kar suları, İnebolu Çayı'yla denize taşındı. Eriyen kar sularının etkisiyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

İlçenin yüksek kesimlerinde iki hafta önceki kar yağışının ardından 2,5 metreye ulaşan kar, sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Eriyen karın suları derelere aktı.

İnebolu Çayı'nın döküldüğü bölgede ise Karadeniz'in turkuaz rengi değişti. Çamurlu su, İnebolu kıyılarında denizin yüzeyini kapladı. Kıyıdan yaklaşık 1000 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

Denizdeki renk değişimi dronla görüntülendi.

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