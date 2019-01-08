Kar tatili, Malatya Erzurum okullar yarın tatil mi 9 Ocak MEB Valilik son dakika Malatya ve Erzurum'da okullar tatil mi

Kar tatili, Malatya Erzurum okullar yarın tatil mi? 9 Ocak MEB Valilik son dakika Malatya ve Erzurum'da okullar kar tatili açıklaması var mı? 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? soruların yanıtları öğrenci ve veliler tarafından açıklanan konular arasında. Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı il ve ilçelerde sıklıkla araştırılan konuların başında yer alan "okullar tatil mi" sorusunun yanıtına bu haberimizde yer verdik. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik tarafından Malatya ve Erzurum için henüz kar tatili haberi ile ilgili yeni açıklama gelmedi. 9 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili MEB ve Valilikten gelebilecek son dakika açıklamaları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Kar tatili, Malatya Erzurum okullar tatil mi konulu başlıkla aldığımız bu haberde yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. İşte 9 Ocak için MEB ve Valilikten gelen son kar tatili açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 9 OCAK ÇARŞAMBA



Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle gözler yine kar tatili açıklamalarına çevrildi. Özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri ve Balıkesir Valiliği'ne sosyal medyadan birçok mesajlar gönderiliyor.

Malatya Erzurum için henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi.

ERZURUMDA HAVA DURUMU NASIL?

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteorolojiden kar uyarısı



Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da yarın sabaha kadar kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da havanın yarın sabaha kadar kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.



Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.



Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu



Marmara Bölgesi'nde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Ege'de de havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.



Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da ise havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Üç büyük kentte hava sıcaklığı

İstanbul'da hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da eksi 1 derece olacak havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

İzmir'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklığın 5 derece olacağı öngörülüyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde çığ tehlikesi, buzlanma, ulaşımda aksamalar ve don; kuvvetli yağış uyarısı yapılan yerlerde ise ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

8 OCAK SALI KAR TATİLİ HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL O LDU?

8 Ocak Salı günü Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Batman, Isparta, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Denizli, Çorum, Balıkesir, Bursa, Ağrı, Kocaeli ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.



ADIYAMAN



Adıyaman’ın Çelikhan ve Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.



Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.



ÇORUM



Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün tatil ilan edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.



BALIKESİR



Balıkesir'in Manyas ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için bir gün tatil edildi.



Manyas Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Manyas'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilçemizdeki tüm okullarda 8 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.



ÇANAKKALE



Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



Yenice'de 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.



AĞRI



Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler için 8 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği duyuruldu.



BİNGÖL



Bingöl'ün 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar Salı günü tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.



BİTLİS



Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve bugün devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.



ISPARTA



Isparta’nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bugün için ara verildi.



Isparta’ya bağlı Gelendost, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Atabey ilçelerinin genelinde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bugün eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Uluborlu ilçesinde ise İleydağı köyü dışındaki bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



TUNCELİ



Tunceli'de merkez ve Pülümür ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, kar yağışı nedeniyle Salı günü tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanların da izinli sayılacağı ifade edildi



BATMAN



Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.



Batman’ın Sason ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle merkez ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile olanlar da idari izinli sayılacaklar” denildi.



BURSA



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu.



Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



KONYA



Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'da da eğitime bir gün ara verildi. Böylelikle Ahırlı, Beyşehir, Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Yalıhüyük ile birlikte kentte 9 ilçede okullar bugün tatil edildi.



KARAMAN



Karaman'da ise Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde okullar bugün 1 gün tatil edildi.



DENİZLİ



Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.



Denizli'nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi.



AFYONKARAHİSAR



Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Türkiye’nin birçok şehrinde etkili olan kar yağışı ilçede de tesirini gösterdi. Yağış sonrasında yollar kapanırken ekipler de hemen çalışmalara başladı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrasında eğitim-öğretime 8 Aralık Salı günü ara verildi. Şuhut’ta da taşımalı eğitim için alınan kararla ilkokul, ortaokul ve lise dengi okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.



ELAZIĞ



Kar yağışı nedeniye Elazığ'ın ilçelerinden Arıcak genelinde tüm okullarda, Alacakaya, Maden ve Sivrice'de ise taşımalı eğitime ara verildi.



Valilik açıklamasında;"Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklendiğinden Arıcak ilçemiz genelinde, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitim yapan okullarda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir, merkez ve diğer ilçelerimiz gelişmelere göre değerlendirilecektir"denildi.



Öte yandan gece saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkili olaya başladı.



KOCAELİ



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.





Alınan bilgiye göre, İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki tüm okullar bugün de tatil edildi.



ERZİNCAN



Erzincan’da yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 8 Ocak Salı günü ara verildi.

7 OCAK PAZARTESİ - HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Kastamonu



Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt, Tosya, Cide, Pınarbaşı ilçelerinde tüm okullarda, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.



Samsun



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.



Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.



Konya



Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük, Beyşehir ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.



Çorum

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla Osmancık, Boğazkale, Oğuzlar, Dodurga, Uğurludağ, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Kırıkkale

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verileceği ifade edildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.





Çankırı

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il gelindeki okulların 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.



Uşak

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.



Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 7 Ocak Pazartesi günü kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.



Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de bir gün idari izin verildiğini belirtti.



Bingöl

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.



Karaman

Karaman'ın Sarıveliler ilçesindee öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Kırşehir

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akpınar kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesini kararlaştırdı.



İl merkezi ve diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.



Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.



Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.



Amasya

Amasya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.



Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi.







Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Mutki Kaymakamlığından, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okulların tatil edildiği bildirildi.



Tatvan Kaymakamlığınca da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin idari izinli olduğu belirtildi.



Elazığ

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köylerde yaşayan ve taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.



Bu kapsamda Palu'ya bağlı Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak, Kayaönü, Yaylacık köyleri, Karakoçan ilçesinin bazı köyleri ile Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan öğrenciler için eğitime öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.



Yozgat

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı il merkezi ile Kadışehri ve Çayıralan ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Çayıralan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.



Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir."



Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.



Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.



Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi.



Tokat

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tokat merkezde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Kar yağışı dolayısıyla Reşadiye ilçesindeki belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği duyurulmuştu.



Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildi.



İlçeler ve kent merkezine kendi imkanlarıyla ulaşan öğrencilerin de talepleri halinde bir gün idari izinli sayılacakları belirtilen açıklamada ayrıca yollarda görülen buzlanma nedeniyle sürücülerin trafik kurallarına uymaları, kış lastiği olmadan kesinlikle yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.



Zonguldak

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu,nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, Bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey,iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması beklendiğinden başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimleri ile Marmara'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C



Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C



Çok bulutlu, il geneli aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C



Çok bulutlu

EGE



Çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif yağmurlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -1°C



Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C



Çok bulutlu

MANISA °C, 6°C



Çok bulutlu

MUĞLA °C, 4°C



Çok bulutlu, hafif yağmurlu

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BURDUR °C, 3°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 2°C



Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C



Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

CANKIRI °C, -2°C



Çok bulutlu ve bu gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKISEHIR °C, -1°C



Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 2°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

BOLU °C, -2°C



Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 2°C



Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 2°C



Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 6°C



Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 10°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatısında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların bugün (Pazartesi)Hakkari ve Şırnak'ın doğu çevrelerinde, yarın (Salı) sabah saatlerinde Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 4°C



Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışı geçecek. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, -1°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C



Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, -2°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C



Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 6°C



Çok bulutlu ve yağmurlu

SIIRT °C, 6°C



Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 8°C



Çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLERDE HAVA



Kuzey Ege’nin kuzeyi ile sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’de fırtına; Batı Karadeniz, gece saatlerinde Marmara, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in batısı ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batısı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinden itibaren batısı 7 (60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde batısı batıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde geneli batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0ila 2,0m, sabah saatlerinden Batı Karadeniz’in doğusu ile akşam saatlerinden itibaren batısı 2,0 ila 3,0m, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi ile açıkları aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde kuzeyi 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren güneyi 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuzeyi 8 (75 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece saatlerinde Güney Ege’de 2,0 ila 3,0m, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’nin kuzeyinde 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi güneydoğudan 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, gece saatlerinde yer yer 1,0m, Görüş: İyi yağış anında orta.