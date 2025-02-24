Kar topu oynayan çocukları tehdit etmişti: Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat'ta, 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki sitede bir kişinin silahla, kar topu oynayan çocukları ve aileleri tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli H.I'yı (44), olayda kullandığı silahıyla sitedeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin belindeki silahı çıkartarak çocukları ve ailelerini tehdit etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.