Güncel

Kar trafiği esir aldı... Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri kara yolu, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

AA11 Ocak 2026 Pazar 22:33 - Güncelleme:
Kar trafiği esir aldı... Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
ABONE OL

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları geldikleri kent merkezine ve bölgedeki akaryakıt istasyonlarına yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Kayseri kara yolu sabah saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış, ekiplerin çalışmasının ardından yol bir süre ağır tonajlı olmayan araçların geçişine açılmıştı.

