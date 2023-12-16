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Kar Trakya'dan giriş yaptı yüksek kesimler beyaza büründü

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
Kar Trakya'dan giriş yaptı yüksek kesimler beyaza büründü
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Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.

Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Hamzabeyli köyündeki sağanak havanın soğumasıyla kar yağışına dönüştü.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da kent merkezinde ve ilçelerde zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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