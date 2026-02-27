İSTANBUL 6°C / 4°C
Kar ve sağanak o bölgeleri vuracak! Sarı kodlu alarm verildi

İçişleri Bakanlığı, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Hakkari, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana başta olmak üzere bazı iller için kar, sağanak ve fırtına uyarısı yaparak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodlu uyarı verilen kentlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, bugün Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak bekleniyor.

Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışın, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışın, her iki ilin kuzeyinin yüksek kesimleriyle Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Tokat'ın merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki kar yağışının, Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batı ilçeleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması isteniyor.

