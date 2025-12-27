İSTANBUL 6°C / 5°C
Güncel

Kar yağışı 20 santimetreyi aşacak! Bakanlıktan 23 il için kritik uyarı

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı art arda uyardı. Kar yağışı yurdun birçok noktasında etkisini artırırken, Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçlara geçiş izni verilmedi. Çok sayıda il için kuvvetli ve yer yer yoğun kar beklendiği açıklandı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 21:20
Kar yağışı 20 santimetreyi aşacak! Bakanlıktan 23 il için kritik uyarı
Kar yağışının etkisini artırdığı Bolu Dağı'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, ekipler güzergah boyunca önlemlerini artırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak 28 Aralık Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

20 SANTİMETREYİ AŞACAK

Yapılan açıklamaya göre Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı öngörülüyor.

Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ile zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van'da 5 ila 20 santimetre aralığında kuvvetli kar bekleniyor. Ayrıca Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışının olacağı aktarıldı.

Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda Kulp, Lice, Hazro ve Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi ile Batman'ın kuzeyinde Kozluk ve Sason ilçeleri, Siirt'in kuzey ve doğusunun yüksek kesimleri de kuvvetli kar yağışından etkilenecek bölgeler arasında yer aldığı bildirildi.

VATANDAŞLARA ULAŞIM VE DON UYARISI

Meteorolojinin hava durumu raporuna göre İçişleri Bakanlığı vatandaşları uyardı. Bakanlık ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayları ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını vurguladı.

