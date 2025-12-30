İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9504
  • EURO
    50,568
  • ALTIN
    6051.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kar yağışı etkisini artırdı! Bir ilde eğitime ara verildi
Güncel

Kar yağışı etkisini artırdı! Bir ilde eğitime ara verildi

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

AA30 Aralık 2025 Salı 16:19 - Güncelleme:
Kar yağışı etkisini artırdı! Bir ilde eğitime ara verildi
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, yarın yoğun kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü, buna bağlı buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Söz konusu nedenlerden dolayı yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, 0-6 yaşında çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.