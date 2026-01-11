Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

TUNCELİ

Tunceli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

SİVAS

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının aşırı buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ riskine yol açabileceği yönünde meteorolojik tahminlerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12 Ocak Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

ANKARA

Ankara'da kırsal mahallelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

MALATYA

Malatya'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli evlatlarım, değerli Malatyalı hemşehrilerim, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

Yavuz, kentteki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlerin de yarın trafiğe çıkması yasaklandığını belirterek, hava koşullarının normale dönmesinin ardından alınan kararın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.

Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali Hülya Kaya, N Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"12 Ocak 2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova genelinde resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır."

Sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personelin kapsam dışında olduğuna dikkati çeken Kaya, 8 yaş altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacağını kaydetti.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime1 gün ara verildi.

Valiliğin N sosyal hesabından yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen yağışın, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olabileceği belirtildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde üniversiteler hariç, resmi, özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokula ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, daha önce taşımalı eğitime ara verildiği ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Gümüşhane genelinde 12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.