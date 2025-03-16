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Kar yağışı geri dönüyor! Valilikten soğuk hava ve zirai don uyarısı

Bilecik Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceğini ve karla karışık yağmur ile kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

IHA16 Mart 2025 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Kar yağışı geri dönüyor! Valilikten soğuk hava ve zirai don uyarısı
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Bilecik Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda il genelinde hava sıcaklığın salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada; "İlimizde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren hissedilir derecede ( 10 ila 15 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde Cuma gününe kadar bölgemiz genelinde etkisini sürdürmesi, soğuk havanın ise bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Halen mevsim normallerinin 13 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, anı düşüşle birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerimizde zirai don hadiselerine neden olabileceği değerlendirmektedir" denildi.

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