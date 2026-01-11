İSTANBUL 11°C / 2°C
  Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi... Onlarca sefer iptal edildi
Güncel

Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi... Onlarca sefer iptal edildi

Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle THY, Ajet ve Pegasus Hava Yolları onlarca seferin iptal edildiğini bildirdi.

AA11 Ocak 2026 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi... Onlarca sefer iptal edildi
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan toplam 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

PEGASUS

Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal ettiğini duyurdu.

