Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: 9 yaralı

İlk kaza saat 23.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda G.H. yönetimindeki 60 TR 424 plakalı otomobil ile R.E yönetimindeki 58 ACY 824 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Diğer kaza ise Gültepe Mahalesi Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda yaşandı. Erzincan'dan Ankara istikametine giden C.U. yönetimindeki 58 ABH 824 plakalı otomobil ile buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 4 Eylül Sanayi Sitesi'nden çıkan A.E. yönetimindeki 58 ADE 023 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili çalışma başlatıldı.