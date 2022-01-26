Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji İstanbul için tarih verdi

26 Ocak 2022 Çarşamba 07:24 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:24

Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı hava cuma günü yurdu terk edecek, Türkiye, hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."

- SICAKLIK KIYI KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNE YAKLAŞACAK

Özellikle yurdun batı kesimlerinin 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan Macit, "Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

- İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

İstanbul'da çarşamba sabahına kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

Hava Tahmini Uzmanı Macit, Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri için ise zirai don uyarısı yaptı.

ÜLKE GENELİ SON DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş.Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.