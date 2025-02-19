AJet, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

AJet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)'un 18 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul'da kar yağışı nedeni ile uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 20 Şubat ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.